Grecia: premier Mitsotakis, si va verso proroga serrata anti Covid nell'Attica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Salute greco ha annunciato ieri che saranno disponibili altri 38 posti letto nelle unità di terapia intensiva nella regione dell'Attica entro la fine della settimana. Misura resasi necessaria per via della quasi saturazione dei posti in terapia intensiva nella regione. Il viceministro della Salute, Vassilis Kontozamanis, ha detto che i posti letti saranno aggiunti negli ospedali Κat, Ippokrateio ed Evangelismos di Atene. Solo la scorsa domenica più di 150 pazienti sono stati ricoverati negli ospedali dell'Attica, con un tasso di occupazione nelle unità di terapia intensiva Covid che si avvicina all'85 per cento. Dei 880 nuovi casi resi noti oggi dalle autorità sanitarie, 396 sono stati segnalato in Attica, 85 a Salonicco, 65 ad Achaia e 31 a Larissa. (segue) (Gra)