Grecia: premier Mitsotakis, si va verso proroga serrata anti Covid nell'Attica (3)

- Il primo ministro greco ha annunciato lo scorso 9 febbraio una nuova serrata nella regione dell'Attica per contenere la diffusione del Covid-19, fino al 28 febbraio. La regione più popolosa della Grecia, che include la capitale Atene, ha registrato secondo il premier livelli di ricoveri in ospedale per il Covid-19 "preoccupanti". Per questo, ha spiegato allora Mitsotakis, è necessario intervenire e la nuova serrata entrerà in vigore dall'11 febbraio. "L'esperienza della prima ondata della pandemia, così come della serrata dopo le vacanze di Natale, dimostrano che quanto prima vengono applicate le restrizioni, quanto più rapidamente vengono tolte", ha affermato il premier greco in un'intervento a reti televisive unificate. (segue) (Gra)