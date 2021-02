Grecia: premier Mitsotakis, si va verso proroga serrata anti Covid nell'Attica (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Mitsotakis ha difeso la scelta con l'obiettivo di "stroncare il Covid-19 prima che si diffonda" in modo da dare "tempo al nostro sistema sanitario" mentre "le vaccinazioni continueranno". La nuova serrata nell'Attica prevede la chiusura delle scuole e dei negozi di generi non di prima necessità. Anche parrucchieri e centri estetici rimarranno chiusi, così come le chiese. Ristoranti e bar lavoreranno ma solamente per i servizi d'asporto. Si tratta della seconda serrata generale nell'Attica dall'inizio della pandemia. La prima era stata quella in vigore dal 23 marzo al 4 maggio. (Gra)