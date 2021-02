Università: F. Sala, accordo tra Bicocca-Maldive occasione unica per studenti e ricercatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avere un centro di ricerca alle Maldive, coordinato e diretto da Milano-Bicocca permette ai nostri studenti e ricercatori di confrontarsi con gli studiosi del luogo e di lavorare sul campo per la conservazione di una ricchezza unica come la barriera corallina". Lo ha dichiarato Fabrizio Sala, assessore all'Istruzione, università, ricerca, innovazione e semplificazione di Regione Lombardia, a proposito dell'accordo di collaborazione per la salvaguardia della scogliera corallina siglato dall'Università di Milano-Bicocca e il governo della Repubblica delle Maldive. "È un altro segnale di internazionalizzazione e prestigio di un ateneo che fa della ricerca un suo punto di forza in parecchie discipline", ha aggiunto Sala. "Ringrazio Letizia Moratti per essere stata nel 2009 l'artefice di questo progetto che ha consentito negli anni a studenti e ricercatori di immergersi nella cultura maldiviana e di lavorare a favore della biodiversità in un luogo unico come le Maldive, salvaguardando la barriera corallina e studiando i cambiamenti del nostro pianeta, sempre più spesso distrutto dall'uomo", ha concluso l'assessore lombardo. (Com)