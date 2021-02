Speciale difesa: Congo-Kinshasa, esercito lancia operazione contro gruppi armati nell'est del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze armate di difesa della Repubblica democratica del Congo (Fardc) hanno lanciato un'operazione militare nella zona di Ruwenzori, località situata al confine con l'Uganda. Lo ha dichiarato il portavoce militare Antony Mwalushayi, in carica della comunicazione sulle operazioni condotte dall'esercito contro i ribelli ugandesi membri delle Forze democratiche alleate (Adf). Come riferito da "Radio Okapi", obiettivo dell'operazione "Ruwenzori 2" è quello di "neutralizzare le Adf e i gruppi a loro affiliati attivi in questa regione". L'annuncio dell'esercito cade all'indomani dell'imboscata tesa da un commando di uomini armati nella zona di Kanyamahoro, nel territorio di Rutshuru, nel quale sono morti l'ambasciatore d'Italia Luca Attanasio, il carabiniere e sua guardia del corpo Vittorio Iacovacci e l'autista del Programma alimentare mondiale (Pam), Moustapha Milambo. E' invece rimasto illeso il responsabile del Pam Rocco Leone, che pure viaggiava sulle auto del convoglio e che dopo l'attacco è stato trasportato in ospedale per accertamenti, senza rimanere ferito. (Res)