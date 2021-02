Speciale difesa: Nato, esercitazioni Dynamic Manta in corso a largo delle coste della Sicilia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esercitazioni della Nato Dynamic Manta (DYMA21) sono in corso da ieri a largo delle coste della Sicilia. Navi, sottomarini, velivoli e militari da otto nazioni alleate sono coinvolti in queste esercitazioni nel Mediterraneo centrale, come si apprende dal portale online dell'Alleanza atlantica. "La forza delle Forze militari della Nato è ritrovata nelle nostre strutture di comando, controllo e comunicazione, che possono essere addestrate durante le esercitazioni come Dynamic Manta 2021. Sviluppare e mantenere forze altamente addestrate e pronte che si integrano perfettamente è il fondamento della nostra deterrenza e difesa collettiva", ha dichiarato il comandante del comando Marittimo alleato della Nato, vice ammiraglio Keith Blount. "Questa esercitazione dimostrerà ulteriormente che il Covid-19 non ha cambiato la resilienza e la prontezza della Nato. Apprezzo il sostegno eccezionale della Marina militare italiana e delle forze delle nazioni partecipanti", ha aggiunto Blount. (Res)