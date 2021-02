Speciale difesa: fonti stampa, Russia ha rifornito segretamente Haftar violando embargo Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli aerei da combattimento a disposizione dal generale militare libico Khalifa Haftar, comandante dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), sono stati segretamente aggiornati e sottoposti a manutenzione utilizzando parti spedite dalla Russia nel 2019 e nel 2020, violando l'embargo sulle armi imposto dalle Nazioni Unite. Lo riferisce il sito web specializzato “Middle East business intelligence”, citando fonti di sicurezza a conoscenza delle operazioni. Le componenti in questione sono state trasportate nella base aerea di Benina, situata a sud di Bengasi e adiacente all'omonimo aeroporto internazionale. Secondo le fonti, almeno tre modelli di aeromobili da guerra hanno ricevuto aggiornamenti: il Mikoyan-Gurevich MiG-21, il Sukhoi Su-24 e il Sukhoi Su-27. L'equipaggiamento importato dalla Russia comprendeva parti relative ai motori e alle mitragliatrici. Il piano per migliorare i velivoli da combattimento dell'Lna è scattato dopo l’attacco per prendere Tripoli nell’aprile del 2019. “La Russia ha offerto di aggiornare gli aerei esistenti dell'Lna in modo che fossero meno vulnerabili agli attacchi e meno soggetti a malfunzionamenti", aggiungono le fonti. L'offensiva, tuttavia, è fallita nel giugno del 2020 dopo l'intervento della Turchia che ha ribaltato le sorti del conflitto. (Lit)