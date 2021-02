Speciale difesa: Egitto acquisirà sistema antiaereo Vl Mica prodotto da francese Mbda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Marina egiziana ha notificato al gruppo francese Mbda il contratto per l’acquisizione del sistema di difesa antiaereo a medio raggio (Vl Mica) di nuova generazione, con cui equipaggerà le proprie fregate. Lo riferisce un comunicato stampa di Mbda. Il sistema fornisce capacità di autodifesa e protezione avanzate per affrontare obiettivi come droni e piccoli aerei, oltre che, in futuro, segnali infrarossi ed elettromagnetici sempre più piccoli. Vl Mica di nuova generazione è capace, inoltre, di intercettare bersagli classici, come aeroplani, elicotteri, missili da crociera e anti-nave. “Questo contratto attesta la fiducia che il nostro cliente egiziano dà alla nostra famiglia di Vl Mica, i cui sistemi sono utilizzati da 15 forze armate nel mondo per la protezione delle proprie forze navali e terrestri”, ha dichiarato Eric Béranger, Ceo di Mbda. (Com)