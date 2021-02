Speciale difesa: Bielorussia-Russia, colloquio telefonico Lukashenko-Putin su cooperazione militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader bielorusso Aleksandr Lukashenko ha discusso della cooperazione bilaterale in materia di difesa in una conversazione telefonica con il presidente russo Vladimir Putin. Lo rende noto l'agenzia di stampa statale "Belta", citando l'ufficio presidenziale bielorusso. Lukashenko e Putin hanno discusso del sistema fiscale, della cooperazione con l'industria della difesa, del rafforzamento dei sistemi di difesa comune, del lavoro dei media "in condizioni moderne", nonché degli standard di vita delle persone e delle entità commerciali nell'Unione statale di Bielorussia e Russia. La telefonata è avvenuta sulla scia dell'incontro dei due leader nella località turistica di Sochi, in Russia. (Rum)