Speciale difesa: Pagani (Pd), fino al 31 giugno sfratti bloccati per utenti alloggi militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La Camera dei deputati con un ordine del giorno ha impegnato il governo a non intraprendere atti di recupero forzoso nei confronti degli utenti di alloggi militari, anche se titolari di concessione in atto oltre i termini di scadenza". Lo afferma Alberto Pagani, capogruppo del Pd in commissione Difesa e primo firmatario dell'ordine del giorno, sottoscritto anche da Cattoi del Movimento cinque stelle. "Si tratta di una misura più che ragionevole che garantisce a tantissime famiglie dal rischio concreto, in regime di pandemia, di doversi trovare da un giorno all'altro sulla strada. Un particolare da non trascurare è che si tratta in larga misura di famiglie in difficoltà per ragioni economiche e sociali - aggiunge -. Sono sicuro che il Ministro Guerini disporrà immediatamente gli atti amministrativi necessari a garantire la tregua approvata in Aula". (com)