Congo-Kinshasa: Ferrara (M5s), chiarire se Onu abbia sottovalutato rischio

- "Riteniamo necessario chiarire le eventuali responsabilità degli addetti alla sicurezza della missione di pace delle Nazioni Unite, la Monusco, per capire se vi sia stata, da parte loro, una sottovalutazione del rischio e una conseguente omissione nella predisposizione delle misure di sicurezza per il convoglio che, pare, fosse privo di scorta armata nonostante il territorio sia notoriamente infestato da milizie armate". Lo ha dichiarato intervenendo nell'aula di palazzo Madama il senatore Gianluca Ferrara, vicepresidente del gruppo M5s e capogruppo in commissione Esteri, in occasione dell'informativa del ministro degli Esteri Luigi Di Maio sui tragici fatti accaduti nella Repubblica Democratica del Congo. (Rin)