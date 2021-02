Scuola: Bianchi incontra sindacati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Istruzione, orofessor Patrizio Bianchi, ha incontrato questa mattina, in videoconferenza, le organizzazioni Sindacali. "Portate a tutti i lavoratori della scuola la stima e la riconoscenza mia e del governo", ha detto il ministro, aprendo il proprio intervento. "Insieme dobbiamo lavorare per una scuola in cui l’eguaglianza sia il punto di partenza, una scuola inclusiva, accogliente, capace di rispondere ai bisogni di tutte le studentesse e tutti gli studenti. Riportarla al centro del Paese deve essere il nostro primo obiettivo. Abbiamo una straordinaria opportunità rappresentata dal Next generation Eu, un’importante quota di investimenti con cui possiamo disegnare insieme una scuola nuova". La scuola, ha proseguito il ministro, "è sempre stata aperta in questi mesi, in presenza o a distanza, ha dimostrato capacità di reagire, ha lavorato per mantenere la continuità. Ha dovuto e saputo innovarsi, come mai era avvenuto prima. Dobbiamo valorizzare il lavoro fatto, è un patrimonio da raccogliere e diffondere". Su tempi e luoghi della scuola e sul modello operativo per recuperare i gap di socialità e apprendimento individuale dovuti alle condizioni straordinarie in cui si è svolta la didattica nel corso dell’ultimo anno scolastico, il ministro ha annunciato di aver attivato un gruppo di lavoro composto da personale del ministero e figure che operano sul territorio, dirigenti scolastici, insegnanti, esperti in materia di disuguaglianze. (segue) (Com)