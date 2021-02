Scuola: Bianchi incontra sindacati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con riferimento all’emergenza sanitaria, il ministro ha ribadito che la priorità è "vaccinare il personale il prima possibile: bisogna andare a scuola sentendosi in sicurezza". Il ministero dell’Istruzione, in raccordo con quello della Salute, sta monitorando la situazione relativa ai contagi e alle varianti del Covid-19. In relazione al tema del personale e della necessità di essere pronti per l’avvio dell’anno scolastico a settembre, il ministro ha annunciato che “su reclutamento, formazione continua e sul tema della mobilità sarà attivato un tavolo di approfondimento tecnico: servono operazioni strutturali, dobbiamo uscire dalle azioni congiunturali e dalla continua emergenza". Ci sarà un tavolo anche sulla trasparenza dei dati. Il ministro ha manifestato la volontà di incontrare con regolarità le Organizzazioni Sindacali, attivando un "dialogo continuo". (Com)