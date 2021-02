Ue: Commissione, al via consultazione parti sociali su condizioni lavoro digitale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione avvia oggi la prima fase di consultazione delle parti sociali europee su come migliorare le condizioni di lavoro per le persone che lavorano attraverso le piattaforme del lavoro digitale. Lo ha annunciato la Commissione europea che ha spiegato che questa modalità si sta sviluppando rapidamente nell'Unione europea in un numero crescente di settori economici e che, se da un lato può offrire maggiore flessibilità, opportunità di lavoro ed entrate aggiuntive, anche per le persone che potrebbero avere più difficoltà a entrare nel mercato del lavoro tradizionale, dall'altro alcuni tipi di lavoro sulle piattaforme sono associati a condizioni di lavoro precarie, che si riflettono nella mancanza di trasparenza e prevedibilità degli accordi contrattuali, in problemi di salute e sicurezza e in un accesso insufficiente alla protezione sociale. (segue) (Beb)