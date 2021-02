Ue: Commissione, al via consultazione parti sociali su condizioni lavoro digitale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per la Commissione, la crisi del Coronavirus ha accelerato la trasformazione digitale e l'espansione dei modelli di business delle piattaforme nel mercato interno. Alcune piattaforme hanno svolto un ruolo importante nel garantire l'accesso ai servizi durante i blocchi. Allo stesso tempo, la crisi sanitaria ha ulteriormente evidenziato la situazione di vulnerabilità delle persone che lavorano in settori come l'economia delle piattaforme, sia in termini di esposizione ai rischi per la salute e sicurezza, sia in termini di accesso limitato alla protezione e ai benefici sociali. Questi sviluppi e la natura transfrontaliera delle piattaforme digitali hanno ulteriormente evidenziato la necessità di un'iniziativa dell'Ue per migliorare le condizioni di lavoro delle persone che lavorano attraverso le piattaforme. Lo scopo di questa prima fase di consultazione delle parti sociali è invitare i pareri delle parti sociali europee sulla necessità e l'orientamento di una possibile azione dell'Ue per migliorare le condizioni di lavoro nel lavoro con piattaforme. La consultazione sarà aperta per almeno sei settimane. (Beb)