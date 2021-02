Roma: Ferrara (M5s), visita con Raggi a centro sportivo Guardia finanza, presidio di legalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi la sindaca di Roma Virginia Raggi e il consigliere M5s del Campidoglio Paolo Ferrara hanno visitato il centro sportivo della Guardia di finanza nel quartiere Infernetto di Roma. In un post su Facebook Ferrara scrive: "Non vi nascondo che è stata una forte emozione. Quanti ricordi. È stato un onore per me aver lavorato per tanti anni all'interno dell’impianto di via Croviana come atleta appartenente alla Guardia di finanza e oggi ho ritrovato tantissimi amici con cui ho passato momenti bellissimi sia professionali che personali, è stata per me una famiglia. Il centro sportivo è un'eccellenza per lo sport nazionale e per Roma, un presidio di legalità, un ammortizzatore sociale dove i giovani possono fare attività sportiva ad alto livello è un incubatore di campioni. Le Fiamme gialle - conclude - sono sempre nel mio cuore e a loro devo molto sia sul piano umano che su quello lavorativo". (Rer)