Editoria: Spagna, Prisa chiude 2020 con un utile di 89,7 milioni di euro

- Il gruppo editoriale spagnolo Prisa ha chiuso il 2020 con un utile di 89,7 milioni di euro, rispetto alla perdita di 182,3 milioni di euro dell'anno precedente. Secondo quanto riferito dal quotidiano "Cinco Dias", il risultato positivo deriva, in particolare, dalla plusvalenza dalla vendita di Santillana Spagna per 377 milioni. Prisa, che ingloba i quotidiani "El Pais", "As", "Cinco Dias", "El HuffPost", "Prisa Radio" e "Prisa Tv", ha fatto un grande sforzo per contenere i costi con un risparmio di 49 milioni, che supera i 40 milioni impegnati nel piano di contingenza attuato in tutte le unità di business per mitigare gli effetti negativi di Covid-19. L'indebitamento bancario netto a fine 2020 si attestato a 679 milioni, rispetto al miliardo del dicembre 2019. Al 31 dicembre 2020, la sue liquidità ammontava a 222 milioni di euro, con ulteriori 143 milioni di euro di linee di liquidità non utilizzate. Il principale quotidiano del gruppo "El Pais", conta su 130.500 abbonati, dei quali 84.793 all'edizione digitale. "Radio Prisa", invece, ha raggiunto una media mensile di 59 milioni di ore di streaming consumate (+11 per cento) e 24 milioni di download di podcast (+63 per cento). (Spm)