Moldova: Dodon, presidente Sandu firmi decreto per nomina premier Durlesteanu (2)

- La presidente della Moldova, Maia Sandu, ha preso atto della sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato incostituzionale il decreto presidenziale riguardante la ripetuta nomina di Natalia Gavrilita alla carica di primo ministro. "Attraverso tali azioni lo Stato ritorna nel 2015 quando l'oligarca Vad Plahotniuc è riuscito in brevissimo tempo a formare una maggioranza parlamentare", ha detto Sandu in una dichiarazione alla stampa. La presidente moldova ha affermato che la decisione della Corte potrebbe essere compresa "se ci fosse una situazione di normalità in Moldova, ma in questo momento la situazione è completamente diversa". Il capo dello Stato ha ricordato che in seguito agli eventi del 2015 che hanno portato alla nomina e all'investitura del governo guidato da Pavel Filip, è stato istituito un regime autoritario in Moldova. "La Moldova ha bisogno di un nuovo Parlamento, di un governo di professionisti, sostenuto a lungo termine, non uno della congiuntura. La gente sa che c'è solo una soluzione: elezioni anticipate", ha detto ancora Sandu aggiungendo di non essere una "prigioniera della carica che occupa" e di non essere un comodo presidente della "confraternita criminale". (segue) (Rob)