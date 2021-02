Tlc: Open Fiber illumina Schio e Thiene con banda ultralarga

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Schio e Thiene (Vicenza) la connessione internet è sempre più veloce grazie alla rete Fiber to the home (Ftth) di Open Fiber. La società - riferisce una nota - guidata da Elisabetta Ripa ha infatti aperto la vendibilità dei servizi su fibra ottica per oltre 9 mila unità immobiliari complessive, che da oggi possono usufruire di una connettività rapida e a prova di futuro. Open Fiber ha ultimato il cablaggio di oltre 7 mila abitazioni di Schio e di circa 2 mila unità abitative di Thiene, che possono così navigare sul web fino a 1 Gigabit per secondo. Il piano di Open Fiber per le due città prevede un investimento totale di 8 milioni di euro, di cui 5 milioni per cablare 14mila unità immobiliari di Schio, e 3 milioni di euro per raggiungere in Ftth 9 mila case e uffici di Thiene. L’obiettivo di Open Fiber è realizzare una infrastruttura a banda ultra larga quanto più pervasiva ed efficiente possibile, che favorisca il recupero di competitività del “sistema Paese”, rendendo possibile l’utilizzo di tutti i servizi innovativi disponibili sulla rete, quali: l’Internet of Things, la telemedicina, lo smart working, la didattica a distanza e i servizi della Pubblica amministrazione. (segue) (Com)