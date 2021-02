Tlc: Open Fiber illumina Schio e Thiene con banda ultralarga (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il piano di sviluppo dell’opera - dichiara Paolo Giardini, Field manager Open Fiber di Schio e Thiene - prevede, nei due centri urbani, la posa di un’infrastruttura in fibra ottica pari a 180 chilometri nella città di Schio e 108 chilometri nel territorio di Thiene, con un riutilizzo di infrastrutture e cavidotti già esistenti, soprattutto interrati, superiore all’80 per cento, fattore che permette di limitare i disagi per la circolazione e per i cittadini. In un momento storico così complesso, disporre di una rete tanto performante è sicuramente un grande beneficio per cittadini e imprese, che siamo sicuri risponderanno positivamente all’arrivo di questa importante innovazione tecnologica". (segue) (Com)