Tlc: Open Fiber illumina Schio e Thiene con banda ultralarga (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Finalmente sono operative le prime attivazioni dirette in fibra derivanti da questo importante progetto", dichiara soddisfatto il sindaco di Schio Valter Orsi. "Credo che ora gli scledensi potranno essere più comprensivi rispetto ai disagi sopportati negli ultimi tempi, per garantire questo tipo di interventi. Lavori che proseguiranno nel prossimo periodo per rendere complete le infrastrutture nei quartieri ancora ad oggi non serviti. L'innovazione portata sul nostro territorio è certamente una buona notizia e fa alzare l'asticella della qualità di questi servizi nella nostra città". (segue) (Com)