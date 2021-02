Russia: Lavrov, Consiglio diritti umani Onu "inattivo" su violazioni diritti dei russofoni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al Consiglio per i diritti umani dell'Onu passano sotto silenzio i casi di discriminazione nei confronti della popolazione di lingua russa nei paesi baltici ed in Ucraina. Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. "La discriminazione della popolazione di lingua russa nei Paesi Baltici e in Ucraina, soprattutto per quanto riguarda l'esercizio dei diritti linguistici e dell'istruzione, rappresenta una preoccupazione crescente. Ci rammarichiamo che il Consiglio per i diritti umani delle Nazioni Unite e le sue procedure speciali passino sotto silenzio le flagranti violazioni dei diritti di milioni di persone", ha affermato Lavrov. Il ministro degli Esteri russo ha osservato che in Ucraina lo scorso anno è iniziata una campagna per ridurre l'uso delle lingue delle minoranze nazionali nella sfera pubblica e dell'istruzione. Allo stesso tempo, secondo Lavrov, il russo in particolare rappresenta la lingua originaria in media del 30-50 per cento della popolazione dell'Ucraina. "La lingua russa è stata oggetto di ulteriori discriminazioni, poiché le autorità ucraine hanno previsto un regime preferenziale separato per le lingue dei paesi dell'Ue", ha sottolineato il ministro.(Rum)