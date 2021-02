Imprese: Galateri di Genola (Generali), innovatori nelle comunità in cui operiamo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generali ha un ruolo importante nella società, qualificandosi come innovatore nelle comunità in cui è presente: grazie alla nostra esperienza e al nostro know-how, che hanno generato fiducia nel tempo, possiamo operare efficacemente nel presente anticipando i trend del futuro. Così il presidente di Generali, Gabriele Galateri di Genola, aprendo la conferenza stampa organizzata oggi in occasione dei 190 anni della società e per presentare il piano di investimenti Fenice 190. “Sono tre gli elementi fondamentali del nostro Gruppo: il sostegno allo sviluppo economico dei paesi in cui operiamo attraverso gli investimenti; la nostra funzione sociale, a protezione di cittadini, famiglie e imprese perché possano sviluppare il loro potenziale; e l’innovazione, che da sempre caratterizza la nostra attività”, ha detto. (Rin)