Energia: Spagna, nel 2020 per Iberdrola utile netto di 3,6 miliardi di euro

- Nel 2020 Iberdrola ha ottenuto un utile netto di 3,6 miliardi di euro con un aumento del 4,2 per cento rispetto all'anno precedente nonostante la crisi provocata dalla pandemia del coronavirus che ha ridotto il risultato finale di circa il 10 per cento. Per quest'anno, Iberdrola si aspetta un utile netto tra i 3,7 ed i 3,8 miliardi di euro con una distribuzione dei dividendi che raggiungerebbe 0,44 euro ad azione. Lo scorso anno, l'azienda energetica ha investito 9,2 miliardi di euro per aumentare il suo portafoglio di attività, con un ritmo di investimenti che la porterà ad aggiungere 150 miliardi di euro nei prossimi 10 anni per triplicare la capacità rinnovabile e raddoppiare gli asset di rete. Nel maggio scorso, Iberdrola ha comprato la francese Aalto Power per 100 milioni di euro e cinque mesi dopo ha acquisito la nordamericana Pnm Resources per 7 miliardi. Particolarmente significativa è stata la crescita nell'eolico offshore, dove ha chiuso diversi accordi in Svezia per sviluppare 9 GW, l'alleanza con Macquarie per acquisire Acacia Renewables in Giappone e l'acquisto del 50 per cento della polacca Sea Wind. (Spm)