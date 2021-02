Lavoro: domani seminario Inapp su smart working e digitalizzazione attività

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È previsto per domani alle ore 15 il seminario online, organizzato dall’Inapp, che tratterà di smart working e dell’evoluzione organizzativa all’interno delle unità produttive pubbliche e private. All’incontro prenderanno parte, assieme al presidente dell’Istituto nazionale per l’analisi delle politiche pubbliche, Sebastiano Fadda, anche il presidente dell'Aran, Antonio Naddeo, il direttore delle relazioni industriali di Confindustria, Pierangelo Albini, la segretaria confederale della Uil, Tiziana Bocchi, l'esperta di organizzazione aziendale Anna Maria Ponzellini e il giuslavorista Arturo Maresca. In merito alla tematica oggetto del dibattito, Fadda ha dichiarato: "La modalità telematica è stata fondamentale per salvaguardare migliaia di posti di lavoro tuttavia non c'è stata una vera e propria evoluzione organizzativa all'interno delle unità produttive sia pubbliche che private; e lo smart working per molti lavoratori non è stato altro che un eseguire da casa le medesime mansioni che si svolgevano in ufficio. Tutto questo ha comportato molti vantaggi ma ha anche evidenziato molti problemi, primo fra tutti quello ben noto del diritto alla disconnessione. Sappiamo – ha spiegato il presidente dell’Inapp – che al di là della pandemia il mondo del lavoro è destinato a mutare profondamente: la flessibilità connessa al lavoro da remoto spesso ha giovato alle imprese anche in termini di produttività ma spesso si è anche trasformata per i lavoratori in una ‘gabbia’ dove sono state sacrificate la socialità e quell'interazione face to face che può avvenire solo in presenza. In più, se la strada dello smart working sembra segnata è necessario insistere sulla formazione del personale e sulle competenze dei lavoratori”. “Con questo seminario – ha concluso Fadda - cercheremo di definire problemi e prospettive che potranno servire ai policy maker e agli operatori per far diventare lo smart working uno strumento capace di migliorare la qualità del lavoro e la produttività delle imprese". (Ren)