Autostrade: Cioffi (M5s), gravi interferenze lobbistiche contro ingresso Cdp

"Non possiamo permettere che la delicata trattativa tra Cassa depositi e prestiti e Atlantia, finalizzata al subentro della stessa Cassa nel capitale di Autostrade per l'Italia, dopo il dramma del crollo del ponte Morandi, venga inquinata da comunicazioni portate avanti da think tank con qualche tendenza lobbistica di troppo. Ieri l'Istituto Bruno Leoni ha diffuso a destra e a sinistra un'analisi secondo la quale l'ingresso dello Stato in Autostrade, tramite Cdp, rappresenterebbe uno spreco di soldi". Lo afferma in una nota Andrea Cioffi, vicepresidente del gruppo M5S Senato nonché facilitatore nazionale trasporti. "L'analisi in questione in primis non dimostra il minimo rispetto per le 43 vittime del crollo di un ponte su cui non sono state effettuate manutenzioni e investimenti. Per di più l'Istituto Bruno Leoni vede la presenza nel suo Comitato di indirizzo di Fabio Cerchiai, ancora oggi presidente di Atlantia e uomo di riferimento della galassia Benetton, mentre nel suo Cda vede la presenza di Nicola Rossi, contemporaneamente consigliere di amministrazione della stessa Autostrade. Insomma, non si tratta certo di un'analisi super partes. E visto che ora come ora va tanto di moda citare Mario Draghi, vorrei sommessamente ricordare che lo stesso presidente del consiglio, durante il suo intervento in Senato, a proposito di investimenti pubblici ha testualmente detto che 'particolare attenzione va posta agli investimenti in manutenzione delle opere e nella tutela del territorio, incoraggiando l'utilizzo di tecniche predittive'. Il Movimento cinque stelle - conclude Cioffi - ritiene una volta di più, dopo l'atteggiamento rapace nei decenni degli attuali investitori privati, che l'ingresso di Cdp nel capitale di Aspi, in posizione di maggioranza, sia il fondamentale presidio a tutela delle manutenzioni e degli investimenti nella rete autostradale e quindi a tutela della sicurezza dei cittadini".