Milano: arrestato per istigazione all'Isis patteggia a 2 anni con pena sospesa

- Ha patteggiato a 2 anni con pena sospesa e non menzione nel casellario giudiziario Nicola "Issa Ferrara, il 39enne arrestato l'8 luglio del 2020 a Milano per apologia e istigazione all'adesione all'Isis. L'istanza concordata tra l'avvocato Domenico Mandalari e il pm Leonardo Lesti è stata ratificata oggi dal gup Livio Cristofano. "Ho avuto una sbandata per quelle idee estremiste", aveva detto Ferrara rispondendo alle domande del gip Guido Salvini nel corso dell'interrogatorio di garanzia evidenziando di essersi "completamente allontanato dalle idee" dell'Isis che "è una setta fuori dall'Islam". "Mi rendo conto di aver sbagliato in quelli anni contribuendo alla diffusione di video, musiche e proclami molto pericolosi. L'ho fatto per entusiasmo ed ingenuità ma ora sono pontando da quelle cose", aveva aggiunto. Stando alle indagini dei Carabinieri del Ros, Ferrara, nato a Canosa di Puglia (BAT) e residente da anni a Milano, avrebbe dal 2015 utilizzato Facebook e SoundCloud per diffondere il credo propugnato dal sedicente Stato Islamico, esaltandone le gesta in chiave apologetica e istigando i propri interlocutori a unirsi al jihad globale contro i miscredenti. Ferrara dopo essere stato detenuto per circa un mese e mezzo nel carcere di San Vittore nell'agosto del 2020 era passato ai domiciliari per poi essere sottoposto solamente all'obbligo di dimora nel Comune di Milano. Con la decisione di oggi il 39enne torna libero. (Rem)