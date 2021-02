Albania: Italia con Osce per maggiore trasparenza negli appalti pubblici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dal 2020 l’Italia sostiene un progetto avviato dalla Presenza Osce in Albania per promuovere una maggiore trasparenza e responsabilità del sistema di appalti pubblici nel Paese adriatico. Lo riferisce il portale online della rappresentanza permanente italiana all'Osce, secondo cui è prevista una continuazione del sostegno italiano a questa iniziativa in Albania anche nell’anno 2021. Collaborando con l'Agenzia albanese per gli appalti pubblici, la scuola albanese di pubblica amministrazione e altre amministrazioni, il progetto sostiene l'istituzione di un “curriculum di formazione certificato” sugli appalti pubblici, grazie al quale sia possibile formare adeguatamente i funzionari pubblici e migliorare così la pianificazione, il funzionamento ed il monitoraggio delle procedure di appalto pubblico. Importante corollario delle attività di formazione, nel quadro del progetto, è una mappatura del rischio di corruzione in due settori cruciali: quello sanitario e quello delle costruzioni. Lo studio della Presenza Osce in Albania ha dimostrato, dati alla mano, il notevole impatto benefico di una maggiore digitalizzazione e centralizzazione del sistema di appalti pubblici sulle pratiche corruttive in questi due settori.(Res)