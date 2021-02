Trasporto aereo: compagnia ceca Csa annuncia il licenziamento di 430 dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea ceca Csa ha annunciato il licenziamento di 430 dipendenti. Lo riporta il quotidiano economico "Hospodarske Noviny", che ha ricevuto la conferma dalla sindacalista Tereza Loffelmanova. Il gruppo Smartwings, di cui Csa è parte, aveva chiesto allo Stato ceco 1,1 miliardi di corone (42,4 milioni di euro) per far fronte alla crisi dovuta alla pandemia di coronavirus. La compagnia aveva chiesto un programma di compensazione specifico per il settore dell'aviazione ma il ministro dei Trasporti e dell'Industria, Karel Havlicek, ha però specificato a "Hospodarske Noviny" che il governo non sta pensando a un sostegno specifico per Smartwings. La scorsa estate Csa ha rivelato che avrebbe ridotto il suo personale di almeno 300 unità. Secondo Jiri Simane, co-proprietario del gruppo, Csa ha subito lo scorso anno perdite per 1,5 miliardi (57,8 milioni di euro). (Vap)