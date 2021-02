Russia: Lavrov, Paesi occidentali ignorano impatto sanzioni su diritti umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Paesi occidentali continuano a ignorare l'impatto distruttivo delle sanzioni sull'esercizio dei diritti umani. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, intervenendo alla 46ma sessione del Consiglio per i diritti umani dell'Onu. Mosca intravede il "desiderio" di alcuni Paesi di "approfittare della pandemia" per punire i cosiddetti "governi discutibili", ha aggiunto il capo della diplomazia russa. "Purtroppo, nonostante la pandemia e l'evidente necessità di consolidare gli sforzi, alcuni colleghi occidentali non intendono ancora riconsiderare la loro linea egoista e abbandonare approcci forzati, metodi illegittimi di ricatto e pressione", ha dichiarato Lavrov. Il ministro russo ha osservato che i partner occidentali hanno ignorato le richieste del segretario generale delle Nazioni Unite e dell'Alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani di sospendere le sanzioni unilaterali sulla fornitura di cibo, medicine e attrezzature necessarie per la lotta al virus, così come le relative transazioni finanziarie. "Le capitali occidentali continuano costantemente a ignorare l'impatto distruttivo delle restrizioni illegali sull'esercizio dei diritti umani", ha sottolineato il ministro. (Rum)