Imprese: Castellucci (Confagricoltura), settore vino perde quote ma è pronto a reagire, servono interventi efficaci e condivisi

- Federico Castellucci è stato confermato alla guida della Federazione nazionale vitivinicola di Confagricoltura. Sarà ancora affiancato da Christian Marchesini alla vicepresidenza. La rielezione è avvenuta all’unanimità nella riunione che ha anche analizzato la situazione del comparto dopo un anno di emergenza sanitaria e alla luce delle misure emergenziali proposte da Bruxelles e dal Governo nazionale. “Il contesto – ha affermato Castellucci – è ancora assai difficile e la pandemia ha evidenziato la differenza fra le grandi imprese multicanale e quelle che forniscono vini essenzialmente a ristoranti ed enoteche”. Alcune hanno giacenze molto alte - il Mipaaf parla di 61 milioni di ettolitri al 31 gennaio scorso, il 3,6 per cento in più rispetto allo stesso periodo dello scorso anno - per le difficoltà sui mercati dovuti al blocco del canale HoReCa, dove le aziende piccole e medie distribuiscono la maggior parte dei vini premium e superpremium. Questo ha determinato uno spostamento di fatturato dalle piccole alle grandi imprese, con una diminuzione del valore del prodotto. “Nella Gdo - continua il presidente della Federazione Vino di Confagricoltura - se in un primo tempo sono aumentate le vendite, pur con prezzi più bassi, ora, a causa delle diminuite capacità di spesa dei consumatori, si registra un rallentamento e le aspettative per i prossimi mesi non sono rosee”. (segue) (Com)