Covid: Salini (FI), snellire burocrazia e aiutare aziende a produrre sempre più vaccini

- Snellire la burocrazia e aiutare le aziende a produrre sempre più vaccini anti Covid: sono questi gli obiettivi su cui devono concentrarsi tutti gli sforzi dell'Unione europea. Lo ha dichiarato il parlamentare europeo di Forza Italia Massimiliano Salini. "Basta ritardi. Tutti gli sforzi dell'Unione europea devono essere concentrati in una sola direzione: alleggerire i vincoli burocratici sulla filiera del farmaco e aiutare le aziende a produrre un numero sempre maggiore di vaccini", ha affermato in una nota. "Oltre alle lentezze di carattere logistico nella somministrazione, assistiamo infatti ad una sostanziale carenza di dosi nei 27 Stati membri. L'imperativo è correre: una vaccinazione di massa rapida ed efficiente è l'unica strada per uscire dalla pandemia", ha aggiunto. "I doverosi controlli sulla trasparenza e sulle esportazioni dall'Ue devono essere affiancati da uno sforzo senza precedenti per rimuovere ogni possibile ostacolo burocratico all'incremento della produzione: le autorità regolatorie europee devono quindi snellire tutte le procedure autorizzative, comprese quelle per convertire gli impianti delle imprese farmaceutiche, in modo tale da consentire, laddove possibile, nuove linee di produzione dei vaccini anti-Covid", ha concluso. (Beb)