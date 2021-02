Lazio: De Vito (M5s), Regione prenda in carico percorsi terapeutici pazienti post Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nel Lazio esiste un gran numero di pazienti guariti dal Covid-19 che continuano ad avere necessità di cure per patologie legate al contagio dal virus. La necessità di sottoporsi a controlli successivi e acquistare medicinali in funzione di queste conseguenze, non può gravare sul paziente". Così in una nota la consigliera regionale M5s, Francesca De Vito. "Il carattere di questa emergenza sanitaria è assolutamente in linea con i tratti pandemici a cui si riferisce il Decreto Legislativo n.124 del 1998 che prevede uno specifico codice di esenzione, denominato P01, per le prestazioni di diagnostica strumentale, di laboratorio e di assistenza specialistica disposte a livello locale in situazioni epidemiche - spiega -. Di conseguenza, a inizio anno, ho presentato una mozione insieme con il collega Loreto Marcelli, vicepresidente in Commissione Sanità, che aveva lo scopo di sollecitare la Regione Lazio al riguardo, evidenziando come altre Regioni si fossero già attivate in tal senso". (segue) (Com)