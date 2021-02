Lazio: De Vito (M5s), Regione prenda in carico percorsi terapeutici pazienti post Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Oggi purtroppo esistono un gran numero di pazienti ancora in condizioni gravissime che devono sostenere cure e decorsi molto lunghi e costosi - aggiunge De Vito - dopo la loro guarigione che riguardano prestazioni ambulatoriali di follow up clinico necessarie a monitorare il decorso della malattia da Covid-19. Attualmente sono molte le associazioni costituitesi da questi pazienti che chiedono di poter raccontare il loro calvario chiedendo l'attenzione e l'aiuto del Sistema sanitario regionale. E' una battaglia che sentiamo di poter fare nostra perché riguarda potenzialmente tutti i cittadini - spiega -. Non stiamo chiedendo l'introduzione di un codice di esenzione temporaneo, come per altro fatto da alcune Regioni, ma voler dare attuazione a qualcosa di già esistente, attraverso un'adeguata campagna di informazione presso le Asl e i medici di base per raggiungere coloro che potrebbero non essere a conoscenza di questa possibilità", conclude De Vito. (Com)