Roma: Figliomeni (Fd'I), richiesta commissione su manutenzione ascensori e scale mobili Atac

- "È inammissibile quanto accaduto presso la stazione Termini con una persona in carrozzina che è stata portata a braccia sui binari della metro essendo non funzionanti ascensori e scale mobili. Nonostante le nostre tantissime denunce, la situazione dell'accessibilità è rimasta catastrofica visto il numero considerevole di stazioni della metropolitana di Roma con gli ascensori fuori servizio". Lo dichiara in una nota Francesco Figliomeni consigliere capitolino di Fratelli d'Italia e vice presidente dell'Assemblea capitolina. "Però la Raggi e gli esponenti 5 stelle continuano con le dichiarazioni trionfalistiche su un immaginario cambio di passo che vedono solo loro. Ebbene la situazione è sotto gli occhi di tutti con il collasso delle rampe delle scale mobili e gli ascensori bloccati - spiega -. Abbiamo chiesto la convocazione urgente della commissione Politiche sociali perché non possiamo accettare che anziani e persone fragili si vedano negato il diritto ad usufruire del trasporto pubblico. Lo stato di servizio degli ascensori nelle stazioni metro è il simbolo dell'abbandono di questa città e dell'arroganza di questa Giunta che continua a propinarci il messaggio che la città è ripartita e che stride con quanto devono affrontare i cittadini nella quotidianità", conclude. (Com)