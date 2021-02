Nepal: crisi politica, primo ministro Oli non si dimette e si presenterà alla Camera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Nepal, Khadga Prasad Sharma Oli, non si dimetterà subito e si presenterà alla Camera dei rappresentanti, il cui scioglimento è stato annullato ieri dalla Corte suprema. Lo ha dichiarato oggi l’addetto stampa del premier, Surya Thapa. “Il primo ministro affronterà la Camera dei rappresentanti per attuare il verdetto ma per il momento non rassegnerà le dimissioni”, ha detto Thapa. “Il verdetto della Corte suprema è controverso, tuttavia deve essere accettato e attuato. I suoi effetti si vedranno in futuro poiché la decisione non ha fornito alcuna soluzione ai problemi politici”, ha aggiunto l’addetto stampa. Questa mattina Oli ha convocato nella sua residenza di Katmandu una riunione del comitato permanente del Partito comunista del Nepal (Ncp), o meglio della sua fazione del partito, che si è di fatto scisso. Pushpa Kamal Dahal, leader dell’altra fazione, ha invece convocato per il pomeriggio una riunione del gruppo parlamentare per decidere le prossime mosse, dato che la Corte suprema ha ingiunto che la Camera venga convocata entro 13 giorni. Inoltre, ha incontrato Sher Bahadur Deuba, presidente del Congresso nepalese (Nc), principale partito di opposizione. (segue) (Inn)