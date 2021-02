Nepal: crisi politica, primo ministro Oli non si dimette e si presenterà alla Camera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte suprema ha anche annullato le successive nomine per i ruoli vacanti in vari organi costituzionali. Dopo che la camera bassa è stata sciolta, il governo ha infatti emesso un’ordinanza (un decreto) per procedere alle nomine, dal momento che i suoi oppositori hanno rifiutato di partecipare alle riunioni del Consiglio costituzionale, organo che formula raccomandazioni in materia di incarichi pubblici. Sono più di trenta le persone nominate dal governo Oli. È stato rimosso e sostituito anche il governatore del Pradesh 2, uno dei sette Stati della federazione nepalese. Il verdetto è giunto prima del previsto: il collegio costituzionale, infatti, ha concluso le udienze il 19 febbraio. Il 18 gennaio, dopo le udienze preliminari, la ricusazione e sostituzione di un giudice e la richiesta, respinta, di un collegio allargato, i giudici hanno iniziato ad ascoltare le petizioni dell’accusa, cui sono seguite le argomentazioni della difesa e quelle degli amici curiae, tutti avvocati patrocinanti nella massima Corte. (segue) (Inn)