Nepal: crisi politica, primo ministro Oli non si dimette e si presenterà alla Camera (5)

- La Camera dei rappresentanti è stata sciolta il 20 dicembre 2020 dalla presidente della Repubblica Bidhya Devi Bhandari, su raccomandazione del primo ministro Oli, a causa della paralisi dell’esecutivo, dovuta alla crisi interna al suo partito. Il Partito comunista del Nepal è nato due anni fa dall’unione tra il Partito comunista marxista-leninista unificato (Uml) guidato dallo stesso Oli e il Partito comunista - Centro maoista (Cm) guidato da Dahal, con i due leader come copresidenti, ma l’integrazione è rimasta incompiuta a causa delle differenze ideologiche, delle divergenze sull’organizzazione e dei contrasti personali. Oli, in minoranza negli organi del partito, è stato estromesso dalla presidenza e sostituito con Madhav Kumar Nepal, dirigente con una sua corrente alleato con Dahal. D’altra parte Oli, che non riconosce la decisione, ha annunciato una convention generale e nuove nomine. La questione è all’esame della Commissione elettorale, che al momento non ha riconosciuto nessuna delle due parti. (Inn)