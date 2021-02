Hong Kong: governo stanzierà oltre 120 milioni di dollari per promozione turismo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Chan ha aggiunto che il governo valuterà la possibilità di consentire nuovamente i tour di gruppo locali "a condizione che la salute pubblica possa essere salvaguardata" e continuerà a esplorare la possibilità di "bolle per i viaggi aerei" con località in cui la situazione epidemica è relativamente stabile, senza rivelare quali luoghi il governo abbia in mente. Una volta che la pandemia si sarà ulteriormente placata, Chan ha anche detto che le autorità investiranno maggiori risorse per lanciare una campagna su larga scala per promuovere Hong Kong come una città internazionale nell'area della Grande Baia aperta in termini di finanza, cultura e turismo. Prima dell'ultimo bilancio, il governo locale aveva già offerto misure di soccorso per un valore di 335 milioni di dollari al settore del turismo per combattere gli effetti della pandemia. (Cip)