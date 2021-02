Romania: Camera vota oggi approvazione massimali indicatori nel quadro fiscale e di bilancio per il 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei Deputati di Bucarest discuterà e voterà oggi il disegno di legge sull'approvazione dei massimali di alcuni indicatori specificati nel quadro fiscale e di bilancio per il 2021. Il ddl è stato approvato dal Senato ieri e prevede che il tetto massimo del saldo del bilancio generale consolidato, espresso come percentuale del Pil, sarà nel 2021 del 7,16 per cento e nel 2022 del 5,84 per cento. Il tetto di spesa per il personale è del 9,8 per cento nel 2021 e del 9,1 per cento nel 2022. Il tetto del debito pubblico, secondo la metodologia dell'Unione europea per la fine del 2021, è del 52 per cento del Pil. (Rob)