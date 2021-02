Paesi Bassi: premier Rutte, coprifuoco sino al 15 marzo, dal mese prossimo riaprono le scuole

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il coprifuoco nei Paesi Bassi sarà prolungato sino alla mattina del 15 marzo, mentre le scuole secondarie riapriranno e ogni alunno dovrebbe partecipare alle lezioni in presenza dal primo marzo. Sono solo due degli annunci fatti ieri sera dal primo ministro olandese, Mark Rutte, in merito alle modifiche alle attuali normative per contrastare gli effetti del coronavirus. Rutte ha aggiunto che dal 3 marzo, i parrucchieri e le altre professioni in cui è previsto un "contatto fisico" potranno riprendere le attività – a eccezione della prostituzione – e gli adolescenti e gli adulti sino ai 27 anni potranno praticare sport di squadra all’aperto, ma non competizioni agonistiche. Inoltre, dal 3 marzo, i negozi potranno aprire alla clientela su appuntamento. Secondo Rutte, queste quattro misure avranno un "impatto socialmente positivo". “Stiamo entrando in una nuova fase molto difficile. Siamo tutti stanchi (...) e stiamo cercando di mantenere l'impatto negativo il più basso possibile. I consulenti del governo hanno anche messo in guardia sull'impatto sulla società civile”, ha detto il premier, ed è per questo che è necessario assumersi qualche rischio in più. (segue) (Beb)