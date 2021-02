Paesi Bassi: premier Rutte, coprifuoco sino al 15 marzo, dal mese prossimo riaprono le scuole (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'allentamento delle regole, ha detto Rutte, "non è un biglietto gratuito" e può essere annullato, a eccezione della riapertura delle scuole. Rutte si è rivolto direttamente anche ai cittadini durante la conferenza stampa trasmessa in diretta televisiva, affermando che intende stringere un "patto personale" con tutti gli abitanti dei Paesi Bassi. “I rischi aggiuntivi significano che dobbiamo tutti attenerci alle regole di base in modo ancora più rigoroso”, ha affermato. “Il vostro comportamento conta”, ha detto Rutte. Ciò significa indossare una mascherina sanitaria al supermercato, lavorare a casa e fare un test anche in caso di sintomi lievi. “Circa il 25 per cento delle persone che risultano positive al coronavirus si reca ancora al supermercato o porta fuori il cane a fare una passeggiata”, ha detto il premier, secondo cui tale comportamento è "potenzialmente pericoloso per la vita". (Beb)