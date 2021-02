Repubblica Ceca: ex presidente Klaus positivo al coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Vaclav Klaus, ex presidente della Repubblica Ceca, è positivo al coronavirus. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Cesky rozhlas". Klaus è stato dapprima portato all'Ospedale militare centrale di Praga per accertamenti dopo essersi sentito male e attualmente è a casa. Il 79enne ex capo dello Stato ha dichiarato pubblicamente di non volersi vaccinare, è un fervente oppositore delle misure del governo contro la diffusione del virus e considera la sua una forma di disobbedienza civile. E' inoltre apparso spesso in pubblico senza coprirsi naso e bocca. Per questo motivo a fine gennaio è stato multato per 10 mila corone (385 euro) in quanto aveva tenuto un discorso durante una dimostrazione senza mascherina (Vap)