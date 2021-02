Marocco: entrate del turismo calate del 53,8 per cento nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate del settore del turismo in Marocco sono calate del 53,8 per cento, dopo essere aumentate del 19 per cento nell'anno precedente. Lo riferisce un rapporto dell’ufficio statistiche di Rabat che parla di una perdita di 42,4 miliardi di dinari (4,77 miliardi di dollari). Secondo il rapporto si è assistito a un “significativo rallentamento del ritmo di flessione registrato nel quarto trimestre del 2020”, che ha raggiunto il -46,1 per cento. Nel trimestre precedente, lo stesso indicatore aveva registrato un -80,1 per cento. Il volume degli arrivi turistici in Marocco è diminuito del 78,9 per cento alla fine di novembre 2020 rispetto a un aumento del 5,3 per cento durante i primi undici mesi nel 2019. Anche il numero di pernottamenti è diminuito del 72,3 per cento dopo un aumento iniziale del 5,2 per cento. (Res)