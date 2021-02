Marocco: Covid, vaccinate oltre 2,6 milioni di persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Prosegue in Marocco la campagna di vaccinazione contro il Covid-19 con 2.635.859 persone che hanno ricevuto la prima dose, mentre sono 31.232 i cittadini che hanno ricevuto la seconda dose. Lo riferisce il ministero della Salute di Rabat in un comunicato stampa. Nella nota, il ministero riferisce che sono stati registrati nelle ultime 24 ore 446 nuovi casi di Covid-19 e 15 morti. Il nuovo rapporto porta a 481.709 il numero totale di contagi dal primo caso segnalato lo scorso marzo, mentre il numero di persone guarite è salito a 466.105, un tasso di guarigione del 96,8 per cento. Il numero totale di morti è salito a 8.574, un tasso di letalità dell'1,8 per cento. (Map; http://www.mapnews.ma/fr/actualites/social/coronavirus-446-nouveaux-cas-en-24h-2635859-personnes-vaccin%C3%A9es)