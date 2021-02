Egitto: Covid, al via il 218 febbraio registrazioni per somministrazione vaccino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra della Salute egiziana, Hala Zayed, ha annunciato che aprirà il prossimo 28 febbraio il sito per la registrazione dei gruppi idonei alla somministrazione del vaccino contro il Covid-19. In una nota, la ministra ha riferito che la spedizione di vaccini, ricevuta dall'Egitto all'alba di ieri, pari a 300 mila dosi, prodotto dall'azienda Sinopharm, “è un dono della Repubblica Popolare della Cina. Il ministro ha ringraziato l'ambasciatore cinese e il governo cinese per la loro disponibilità a fornire all'Egitto lotti di vaccini per far fronte alla pandemia di coronavirus. Il ministro ha sottolineato che la telefonata avvenuta ieri sera tra il presidente egiziano Abdel Fatah al Sisi, e il presidente cinese Xi Jinping, riflette la forza delle relazioni tra la leader dei due Paesi, e afferma la solidarietà e la cooperazione tra i due Paesi e popoli amici. (Cae)