Egitto: Al Sisi presiede riunione su nuovi centri amministrativi

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha incontrato ieri il premier Mustafa Madbouly e il ministro dell’Edilizia, Assem el Jazzar. Secondo quanto riferisce una nota della presidenza egiziana l'incontro si è occupato della revisione dei progetti del ministero dell'Edilizia, soprattutto per quanto riguarda l'insieme delle nuove città amministrative a livello nazionale. A questo proposito, il ministro dell'Edilizia abitativa ha presentato la situazione nelle città di New Mansoura e New Rosetta, oltre alla nuova città di Assuan. Dalla riunione è emerso che i lavori di costruzione stanno procedendo secondo i programmi di attuazione previsti. (Cae)