Tunisia: ambasciatore Usa conferma sostegno Washington al Paese

- L'ambasciatore degli Stati Uniti in Tunisia, Donald Blome, ha confermato l’impegno di Washington a lavorare nell'ambito del Millennium Programme, per raddoppiare l'importo a sostegno della Tunisia. Durante un incontro con il presidente dell’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), Rached Ghannouchi, Blome ha ribadito la determinazione del suo Paese a continuare a sostenere la Tunisia in vari settori, soprattutto in campo sanitario, alla luce dell'epidemia del Covid-19. (Tut)