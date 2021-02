Germania: attesa per oggi sentenza su capo Stato islamico nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È attesa per oggi la sentenza del processo in corso al tribunale statale superiore di Celle, in Bassa Sassonia, a carico di Abu Waala, ritenuto il capo dello Stato islamico in Germania. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, con Waala, di origine irachena, sono alla sbarra altri due coimputati. I tre sono accusati di radicalizzare i giovani, soprattutto nella Ruhr e in Bassa Sassonia, per inviarli nei teatri di guerra del sedicente califfato. Il procedimento, in cui Waala e i coimputati sono accusati di sostegno allo Stato islamico e appartenenza all'organizzazione terroristica, si è aperto a settembre 2017. Walaa era l'imam della moschea dell'associazione Circolo islamico di lingua tedesca di Hildesheim, in Bassa Sassonia, in seguito disciolta e messa al bando dalle autorità. Per il presunto capo dello Stato islamico in Germania, la Procura federale generale (Gba) ha chiesto una pena di 11 anni e sei mesi di reclusione. Per gli altri imputati, l'accusa ha proposto pene tra quattro anni e sei mesi e dieci anni di prigione. (Berlino)