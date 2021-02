Roma: spacciavano nella sala scommesse di loro proprietà, arrestati padre e figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli agenti della polizia di Stato del VI distretto Casilino insospettiti dagli strani movimenti intorno ad una sala scommesse, hanno iniziato a tenerla d'occhio. Dopo alcuni giorni di appostamenti, gli investigatori hanno deciso di intervenire entrando nel locale: lì hanno visto R.M., romano di 66 anni, vendere una dose di cocaina ad un uomo. I poliziotti hanno perquisito la sala slot, gestita da M.M., figlio 29enne di R.M., trovando in una cassetta in legno nascosta sotto al bancone 130 euro; in un sacchetto di stoffa appeso ad un chiodo, 13 dosi di cocaina per un peso complessivo di 6 grammi; nelle tasche del giubbotto del 66enne 630 euro e in una tasca della tuta indossata dal 29enne, 25 euro. Nell'appartamento dei due, gli agenti, con l'ausilio delle unità cinofile, hanno inoltre trovato materiale per il taglio della droga e per il confezionamento; 3 dosi di cocaina ed un bilancino di precisione in uno sportello della credenza della cucina; un foglio riportante nomi e cifre dell'illecita attività, nascosto nel sottofondo di un cassetto. Alla fine degli atti di rito M.M. e R.M. sono stati arrestati e messi ai domiciliari in attesa del processo. (Rer)